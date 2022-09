Yonne : de la maroquinerie conçue… avec du raisin !

A l’origine du projet, l’envie du frère et de la sœur de se diversifier. « On a lu un article sur cette nouvelle matière, le cuir de raisin, et on a été séduit par l’idée de donner une nouvelle vie aux résidus de la vendange – peaux, tiges, pépins, rafles», explique Elodie Schaller.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La célèbre formule d’Antoine Lavoisier, Elodie et Camille Schaller pourrait la faire leur. Ces vignerons icaunais, installés à Préhy au cœur de l’appellation Chablis, ont lancé une gamme de produits d’un nouveau genre, faits en cuir de marc de raisins ! Deux sacs à mains, un sac en bandoulière, un portefeuille et porte-clés vendus sous le nom de Maison de l’Arôme .

Camille et Elodie Schaller démarchent les boutiques pour vendre leurs produits. « On ne sait pas si ça va marcher, on sent qu’il y a de l’engouement vis à vie de cette matière innovante », dit le vigneron. Un débouché éventuel pour lui et sa sœur mais qui restera secondaire, par rapport au domaine viticole familial.