Zenitude : un spa de bien-être et institut de beauté unique

Implanté à Pannes à quelques minutes de Montargis, Zenitude est un spa de bien-être et institut de beauté unique. Ici, l’espace spa haut de gamme et les cabines de soins sont dédiés à toutes vos envies de beauté et de bien-être : détente physique et mentale avec le hammam, le sauna et la balnéo, massages, soins experts du visage et du corps, rituels d’épilation. Pour vous, Zenitude crée l’expérience sur-mesure qui vous comblera. Parce qu’ici, c’est aussi votre Ailleurs ! S’offrir une visite Chez Zenitude, c’est prendre un rendez-vous important pour sa beauté et son bien-être. A quelques minutes de Montargis, la magie peut opérer.

Chez Zenitude, vous pourrez :

Vous imprégner d’un lieu d’inspiration où l’eau, le végétal, le minéral, les sons, la lumière, les odeurs invitent au lâcher-prise.

Vous sentir à la fois chez vous et ailleurs.

Vous détendre et réenchanter votre quotidien.

Profiter pleinement de vos soins préférés : détente au spa, escale bien-être, massage, soin du visage, soins technologiques, épilation durable ou traditionnelle, beauté.

L'espace Aqua Zenitude

Pour les bienfaits de l’eau, source de vie et de pureté,

Pour le plaisir d’un moment pour soi, à la fois relaxant et revitalisant,

Pour partager un temps de convivialité, avec ses proches et célébrer des événements,

Pour introduire avec volupté des soins complémentaires comme un gommage, un massage ou un rituel complet …

Avec son sauna finlandais, son hammam ciel étoilé, sa balnéothérapie, sa douche finlandaise, sa salle de gommage, l’espace Aqua Zenitude est une source intarissable de bien-être !