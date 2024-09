ZEvent 2024 : plus de 10 millions d’euros récoltés pour 5 associations

C’est le plus gros événement caritatif en ligne de France : le ZEvent n’a pas failli à sa réputation, ce week-end, en récoltant cette année encore plus de 10 millions d’euros au profit de plusieurs associations. Après un concert jeudi soir au Zénith de Montpellier, plus de 130 streamers ont appelé entre vendredi et dimanche soir les internautes à effectuer des dons pour 5 associations de lutte contre la précarité, dont le Secours Populaire, Bureaux du Cœur ou encore Solidarité Paysans.

Absent l’an dernier, l’événement s’est approché de son record de dons, avec 10.145.881 euros récoltés lors de cette 8ème édition, soit seulement 40.000 euros de moins qu’en 2022. C’est la troisième fois consécutive que la barre des 10 millions d’euros est franchie. Pendant plus de 50 heures, de nombreuses personnalités d’Internet (Domingo, Kameto, LittleBigWhale, Antoine Daniel, Baghera Jones, Samuel Etienne, etc.) se sont relayés pour jouer à des jeux vidéo, participer à des quiz, chanter et relever divers défis diffusés sur la plateforme Twitch.