Zoo de Beauval : une offre que les jeunes ne pourront pas refuser

Vous y êtes peut-être allés pendant vos vacances, ou vous comptez vous y rendre prochainement : le Zoo de Beauval, situé dans le Loir-et-Cher, est devenu en France au fil des ans un site incontournable. L’année dernière, le parc a engrangé plus de deux millions de visiteurs. Et cette année, le « bilan est positif », assure Rodolphe Delord, directeur du site, malgré « une année particulière avec un temps extrêmement pluvieux tout le printemps jusqu’au mois de juillet, moins de week-ends fériés, la coupe d’Europe, les Jeux Olympiques et quatre week-end d’élections. Mais au final, nous nous en sortons bien, et nous devrions terminer l’année de manière pratiquement équivalente à 2023, ce qui était loin d’être gagné. »

Visite gratuite

Ces chiffres devraient encore grossir ces prochaines semaines puisqu’à partir du samedi 21 septembre, sur l’initiative du Département du Loir-et-Cher, le Zoo de Beauval lance une nouvelle opération qui devrait en attirer plus d’un. En effet, l’entrée du parc sera gratuite pour les Loiréchériens, jusqu’à 16 ans, du 21 septembre au 20 octobre, en semaine, ou le week-end. Ils devront toutefois être accompagnés d’une personne majeure, et pourront réserver sur le site Internet du Loir-et-Cher.

Plusieurs animations seront organisées tout au long du parc pour tous les publics, sans parler des traditionnels spectacles d’oiseaux et d’otaries. Mais au-delà du simple divertissement qu’offre Beauval, l’objectif est aussi de responsabiliser les plus jeunes, selon le directeur, qui s’est fixé ces objectifs : « sensibiliser à la conservation de la biodiversité. Parce que j’estime que c’est souvent en visitant un parc zoologique, grâce à l’émotion, qu’on peut être sensibilisé à la conservation de ces animaux extraordinaires, c’est une bonne chose. »

"Beauval sera toujours plus beau, plus grand et plus confortable"

Patience, d’ici 2025, Rodolphe Delord assure que les visiteurs vont pouvoir découvrir « de très belles nouveautés qui seront dévoilées prochainement. » À long terme, les membres de la direction du parc planchent sur un plan de développement sur les dix prochaines années. « Beauval ne va pas s’arrêter là, bien au contraire. Beauval sera toujours plus beau, plus grand et plus confortable pour nos animaux et nos visiteurs. Car aujourd’hui 70% d’entre eux restent deux jours à Beauval », se félicite enfin Rodolphe Delord.