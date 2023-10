« ZUPdeFoot » expérimenté en Centre-Val de Loire

François -Afif Benthanane n’a cessé de le répéter pendant des années : « Les devoirs c’est à l’école, pas à la maison ». Ce Blésois a fondé ZUPdeCO en 2005 avec la volonté de réduire les inégalités scolaires. L’objectif est d’accompagner les jeunes en difficulté scolaire, tout d’abord en présentiel dans les établissements scolaires, puis depuis peu à distance, grâce au numérique, avec le programme « HomeClasse ».

« Dans les établissements scolaires, il y a un tuteur, que nous recrutons, et qui va s’engager bénévolement, nous explique Karim Bouhassoun, secrétaire général de ZUPdeCO. Et depuis le premier confinement, on a mis en place un programme qui s’appelle « home classe », et on a développé autour de ça un outil de tutorat en ligne (…) Sur 10 000 élèves accompagnés cette année, on en a accompagné 4000 en tutorat individuel de cette manière-là ».

Ces sessions de soutien scolaire et d’aide aux devoirs sont dispensées gratuitement aux élèves issus de familles modestes, à raison d’une ou deux heures par semaine. Un dispositif qui fonctionne grâce notamment au bénévolat des tuteurs, mais aussi aux partenaires financiers privés. En Centre-Val de Loire, ZUPdeCO intervient dans 7 collèges et 2 lycées, auprès de 245 élèves.

ZUPdeFOOT

Depuis peu, ZUPdeCO a décidé d’étendre son champ d’action, et intervient dans un autre milieu ; celui des centres de formation sportifs, et plus particulièrement dans les clubs de football. Très souvent, les jeunes qui s’y trouvent sont bien moins passionnés par l’école que par… le football ! « L’idée c’est d’apporter un complément au développement personnel du jeune, et faire en sorte qu’ils croient aussi en l’école, même s’ils ont tous envie de devenir joueur professionnel », précise Karim Bouhassoun.

Ce nouveau dispositif est donc expérimenté en Centre-Val de Loire. Le premier club à y prendre part était le Blois Foot 41 qui évolue en Nationale 2. L’US Orléans, Tours ou encore Châteauroux font également appel à l’association.