3677 : un nouveau numéro pour signaler de la maltraitance animale

3677. Voilà un nouveau numéro d’urgence à rajouter dans nos listes. Après le 15 pour le SAMU ou le 3919 pour les femmes victimes de violences sexistes. Voici le numéro à appeler si vous êtes témoins de maltraitance faites sur un animal. La ligne est lancée ce lundi et sera ouverte tous les jours de 9 à 19h tous les jours de la semaine et de 10h à 17h le weekend.

Comment ce numéro fonctionne ?

N’importe qui peut appeler, dès que vous êtes témoin d’une scène de maltraitance. De la violence physique ou un animal laissé à l’abandon par exemple. Au bout du fil, 7 téléopérateurs formés à une procédure spécifique selon Le Parisien.

Le but alors c’est d’orienter le témoin vers le bon interlocuteur. Les opérateurs du 3677 ne se déplaceront pas sur le terrain, ce ne sont pas eux qui enquêteront mais jugeront si la situation nécessite par exemple d’appeler les forces de l’ordre. L'objectif est de simplifier ces plaintes mais aussi d’éviter les multi signalements et aussi filtrer les signalements sans preuve, malveillants et abusifs qui représente 60 % des signalements aujourd’hui. Le Conseil National de la Protection Animale veut enfin avoir des chiffres plus précis sur la maltraitance pour pouvoir agir et le 3677 pourra lui en donner.