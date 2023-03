48H BD : une sélection de bandes dessinées et mangas à 3 euros !

L’évènement est né à l’initiative d’un groupement d’éditeurs, qui souhaitaient mettre en avant le 9ème art. Onze ans après, l’association met toujours un point d’honneur à promouvoir la discipline, ses auteurs et autrices. Car des ouvrages, il y en a pour tous les goûts, et tous les âges. « La bande dessinée, dans l’imaginaire collectif, tout le monde connait, tout le monde en a eu, nous explique Patrick Hourcade, programmateur des 48H BD, on se rend compte en grandissant qu’il y a de la bande dessinée pour tout le monde (…) C’était l’idée aussi de dire « continuer à lire, vous pouvez aller en librairie. Vous découvrez quoiqu’il arrive, quel que soit votre âge, les thématiques que vous aimez ».