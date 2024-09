A la découverte du Terrazzo avec Atelier Mineral

Gaelle Poussin (chargée de développement) et Jean-Yves Gonidec (directeur) d'Atelier Minéral.

ITV Jean-Yves Gonidec - directeur Atelier Minéral ITV Jean-Yves Gonidec - directeur Atelier Minéral

Tous les produits de la gamme Terrazzo sont sous avis technique du CSTB, organisme indépendant soumettant les produits à de multiples tests afin de les éprouver et les classer suivant des références nationales : usure, poinçonnement, résistance au feu, glissance… Il en résulte un classement appelé classement UPEC, nécessaire aux maitres d’œuvre, bureaux d’étude, afin de garantir la qualité des produits mis en œuvre.

Pour pouvoir réaliser des chantiers en Terrazzo, les collaborateurs Atelier Minéral sont obligatoirement tous formés chez le fournisseur. Ad Lucem ne délivre d’agrément pour l’achat des matières et la réalisation des travaux, qu’aux entreprises dont le personnel a été formé aux techniques nécessaires aux bonnes réalisations.

A ce jour, Atelier Minéral est en pleine expansion et recherche des collaborateurs ou collaboratrices réaliser ces chantiers.

Atelier Minéral ne réalise que des revêtements de sols en Terrazzo et en béton ciré.

JYG : Atelier : pour conserver les notions de petite entreprise et d’artisanat, Minéral car nous n’appliquons que des produits 100% minéral.

JEAN-YVES GONIDEC : Atelier Minéral est une entreprise réalisant des revêtements de sol minéraux coulés en place de type Terrazzo. Elle fait partie du Groupe Bardec, groupe de BTP Blésois, et a été créée en 2022, suite à un sinistre.

JYG : Le Terrazzo mis en œuvre par Atelier Minéral est un revêtement de sol minéral, mince, comprenant des agrégats de dimensions, de formes et de couleurs variables, et un liant minéral teinté avec des colorants naturels.

Ce type de revêtement trouve ces origines en Italie, où il existe depuis très longtemps. On en trouve aussi régulièrement en France où il a été régulièrement utilisé durant la première moitié du XXe siècle.

Nos Terrazzos ne comportent aucun composant type résine Epoxy ou autre matière plastique.

La gamme avec laquelle travaille Atelier Minéral comprend plus de 200 références de formulations différentes.

Le Terrazzo est un revêtement sans joint, extrêmement dur et très résistant à l’usure du temps.

C’est un revêtement très adhérent au sol support. Il peut être mis en œuvre sur chape, ragréage, voir même ancien carrelage. Des réceptions des sols support sont absolument nécessaires avant chaque intervention.

Le Terrazzo est fabriqué sur les sites de mise en œuvre de manière similaire à un coulage de béton. Viennent ensuite les interventions de ponçages, et de montées en brillance du produit.

V : Où peut-on mettre du Terrazzo ? Qui peut être intéressé par ce revêtement ?

JYG : Le Terrazzo peut être mis en œuvre absolument partout, dans des constructions neuves, comme sur des opérations de rénovation.

Dans tous les bâtiments à usages professionnels, culturels, recevant du public, avec des usages très intensifs : halls d’accueil, commerces et centre commerciaux, bâtiments à usages scolaires et culturels, restaurants et hôtel, habitat collectif…

Chez les particuliers, dans toutes les pièces d’une maison ou d’un appartement.

Atelier Minéral répond à toutes les demandes, qu’elles proviennent de maitres d’œuvre, d’architectes, de bureaux d’étude, de maitres d’ouvrage, de particuliers.

Chaque demande est étudiée gratuitement sur plan ou avec visite sur site.

Le choix des références se déroulent d’abord sur catalogue photos puis sur présentation d’échantillons, réalisés gratuitement à la demande. Aucun chantier ne débute sans validation sur échantillon physique du Terrazzo retenu.

V : Parlez-nous de la gamme, de l’entretien et de la durabilité du Terrazzo ?