A Moulins, demandeurs d’emplois et recruteurs se rencontrent en cuisine !

A Moulins, l’agence France Travail (ex Pôle-Emploi) expérimente depuis quelques mois de nouvelles formes de job dating. Au printemps, elle avait organisé une escape game entre demandeurs d’emploi et recruteurs, le tout dans l’anonymat. L’occasion « de voir chez les personnes des choses qui sont parfois masquées dans le protocole d'un entretien de recrutement classique », explique Marc Bono, le directeur de l’agence.

Dans le même esprit, se déroulera le 31 janvier à l’IFI 03, l’opération « La table de l’emploi ». Elle s’adresse « aux débutants comme aux personnes expérimentées dans le domaine de la restauration », explique-t-il. « Il y aura des brigades qui se constitueront avec un employeur et plusieurs personnes qui sont en recherche d'emploi sans savoir qui est qui bien évidemment et chaque brigade aura un plat et un dessert ou une entrée à réaliser dans la matinée ». L’après-midi, sera consacrée à un job dating classique.

L’originalité de l’action permet pour l’employeur « de voir le savoir-être et à l'inverse de voir pour un demandeur d'emploi le savoir-être de l'employeur et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sincère et qui enlève une grosse pression pour les personnes qui font un entretien », affirme Marc Bono.

L’inscription est obligatoire auprès de France Travail, de la Mission locale ou de Cap Emploi Allier.