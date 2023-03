A Moulins, le Centre national du costume de scène s’agrandit

La barre des 100 000 visiteurs a failli être franchie mais qu’importe, la directrice, Delphine Pinasa a le sourire. 2022 restera comme la meilleure année du CNCS depuis son ouverture en 2006. Un succès que l’on doit à deux expositions populaires, l’une consacrée au carnaval de Rio, la seconde à Molière.

Basé à Moulins (Allier), le Centre est consacré aux costumes de spectacles vivants. 10 000 costumes (30 000 pièces), y sont entreposés. Et les conditions de stockage sont drastiques. Les pièces sont à l’abri de la lumière du jour explique la directrice, « l’éclairage électrique est contrôlé et la climatisation permet de gérer la température et l’humidité ».

Et ce n’est pas tout. Pour protéger les collections des mites et autres nuisibles, tous les costumes sont traités à leur arrivée grâce à l’anoxie. Le procédé est simple. Les tissus sont enfermés dans une bulle pendant trois semaines, permettant ainsi d’y retirer progressivement l’oxygène pour supprimer les cocons et les parasites. « On le refait quand nous prêtons nos costumes », ajoute Delphine Pirasa.

De nouveaux projets en 2023

Le 8 avril, le CNCS inaugurera une extension de 2000 mètres carrés. A l’intérieur, des réserves inaccessibles au public mais aussi des salles consacrées à la scénographie. « Y seront présentés le processus de création, le travail sur les décors et une petite scène sera accessible aux visiteurs où ils pourront se familiariser avec le vocabulaire théâtrale », indique la directrice des lieux.

A cela s’ajoute les habituelles expositions. L’une, permanente, consacrée au danseur russe Rudolph Noureev, l’autre sur le costume de danse. Elle est visible jusqu’au 30 avril. Suivra à partir du 27 mai, une exposition autour de la marionnette.

Pour les plus jeunes, un escape game intitulé Sur la piste du chapelier fou est à découvrir.