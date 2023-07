Abandons d’animaux à la SPA : « L’été s’annonce catastrophique »

Plus de 7000 chats ont été recueillis en France par la SPA depuis le début de l’année. Concernant les chiens, le chiffre est légèrement en-deçà. Au total, cela représente une augmentation de 5% par rapport à l’an dernier, alors qu’en parallèle, les adoptions n’ont augmenté que de 1%. Derniers chiffres pour bien comprendre l’ampleur du phénomène : en moyenne, 15.000 chiens et chats sont recueillis dans les 62 refuges et les maisons de la SPA durant la période estivale seulement.

« La situation est mauvaise depuis début 2023 avec un été qui s’annonce catastrophique », déplore Guillaume Sanchez, directeur général de l’association, rappelant que « la principale difficulté » à cette période de l’année, c’est « qu’on a du mal à faire adopter puisque beaucoup de Français préfèrent penser aux vacances. » Par ailleurs, il faut savoir que lorsque l’on adopte un chien ou un chat, ce sont non pas un, mais deux animaux sauvés : « un animal adopté libère un box, donc ça nous permet systématiquement d’en faire entrer un nouveau. Quand vous adopter un animal, il y a celui qui vient chez vous, et celui que vous faites entrer à la SPA ».

Les raisons de l'abandon

Comment expliquer encore aujourd’hui ces trop nombreux gestes d’abandons ? Souvent, ces derniers sont liés à des ruptures de la vie comme le divorce, le chômage, la vieillesse et le placement en maison de retraite. En pleine période d’inflation (la nourriture animale aurait subi une hausse de 40% en 2023, d’après Michel-Édouard Leclerc), le contexte économique fragilise également les maîtres les plus précaires. Même logique pour les coûts d’opérations imprévues, et parfois onéreux. Guillaume Sanchez donne un exemple très concret, quand il s’est rendu dans un dispensaire il y a deux mois : « un homme avait un chat qui s’était fracturé la colonne vertébrale, et l’opération coûtait 1400 euros. Ce Monsieur, travailleur modeste, a malheureusement dû l’abandonner ».

Autant de raisons qui poussent certains à se séparer de leurs animaux de compagnie. Mais il y a « abandonner » et « abandonner ». Cela peut se faire en plein milieu d’une forêt, où l’on attache son chien à un arbre. Et cela peut se faire de manière plus réfléchie, en accompagnant sa bête dans une association. Malheureusement, « l’immense majorité de nos animaux continuent de venir de la fourrière, ça n’évolue pas », regrette le directeur de l’association.

Nouveau clip à la sauce Kaamelott

C’est pourquoi les campagnes de sensibilisation sont encore et toujours nécessaires en 2023. Cette année, la SPA a décidé de se tourner vers l’humour en proposant une vidéo intitulée « Il était une fois… l’abandon », sur un ton « décalé et drôle à la mode Kaamelott », en mettant l’accent sur ce message : « parfois la meilleure adoption c’est celle qu’on ne fait pas, le meilleur achat, c’est celui qu’on ne fait pas », insiste Guillaume Sanchez. La campagne est diffusée sur Internet, les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision et dans certaines salles de cinéma.