Agriculture : 900 postes saisonniers à pourvoir en Centre-Val de Loire

La coopérative agricole Axéréal a lancé ces derniers jours une large campagne de recrutement pour des emplois saisonniers. Ces prochaines semaines, ce sont au total 900 postes qui sont à pourvoir en Centre-Val de Loire et dans des régions limitrophes (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie).

Légumes d’avril à juin, pommes de terre, betteraves et semences de juillet à octobre, et récoltes d’automne de septembre et novembre : les missions sont diverses. Les postes s’adressent par exemple à des étudiants, idéalement titulaires du permis B et véhicules. Les permis EC/EB/FIMO et FCO sont des atouts, selon Axéréal. Aucune expérience n’est nécessaire et des formations sont proposées.

« Les journées sont intenses », prévient la coopérative agricole, qui indique également que cette activité « se valorise assurément sur un CV ». Les offres sont à retrouver sur axereal.com/carrieres.