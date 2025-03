Amel Bent : un nouveau single avant la sortie de son album (VIDEO)

Elle n’avait pas sorti d’album depuis 4 ans et Vivante, certifié disque d’or, le premier de sa carrière. Amel Bent a annoncé à ses fans que son prochain opus, Minuit une, sortira le 16 mai. Les précommandes sont déjà ouvertes.

On y retrouvera évidemment les titres Décharge mentale et Triste, dans lesquels elle évoque ses peurs et ses craintes de femme et de mère. Y figurera également Mima, son dernier single. Un hommage rendu à sa grand-mère décédée en 2023.

L’artiste partira pour une série de concerts au printemps 2026. Elle sera à Nantes le 23 avril 2026, à Bordeaux le 5 mai ou encore à Orléans le 30. Amel Bent fera même son tout premier concert à l’Accor Arena de Paris (29.04). La billetterie est déjà ouverte.