Angers : « Mon objectif, c’est de prendre soin des mamans en période post-partum »

Vivre une grossesse sereine, c’est bien, mais ne pas trop souffrir après l’accouchement, c’est encore mieux. Passionnée par la parentalité et la périnatalité, Gwendoline Ballandras a décidé de se reconvertir après dix ans dans l’hôtellerie. Depuis le mois de mars 2022, la femme originaire d’Angers a lancé le concept Pom’Partum, et propose aux mamans qui viennent d’accoucher des petits plats qu’elle prépare elle-même.

"On ne parle pas assez de la période" du post-partum

L’intéressée revient sur les raisons qui l’ont poussée à se lancer : « l’objectif, c’est de prendre soin des mamans en période post-partum. On ne parle pas assez de cette période, on est très suivies pendant la grosse, bien préparées à l’accouchement, mais on ne nous prévient pas beaucoup sur ce qui se passe après, alors que c’est une période qui n’est pas évidente et qui se prépare. »

Gwendoline Ballandras s’adapte à chaque cliente et à ses habitudes alimentaires : « il y a un délai de trois jours entre la commande et la livraison. Je livre à domicile pour trois jours de repas, même si j’ai une formule pour la semaine complète, je livre tout de même tous les trois jours, et je m’adapte en fonction des besoins et des restrictions, qu’il s’agisse de régimes végétariens ou sans gluten. »

Pour compléter son expérience, l’Angevine suit en parallèle une formation d’accompagnante en parentalité et périnatalité depuis janvier 2022. « Chaque module nous apporte des outils supplémentaires : là je suis monitrice de portage, j’ai suivi des ateliers de massage pour bébé, mais aussi pré et post natal pour les mamans », conclut-t-elle.