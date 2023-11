Après le succès du film "Mario", Nintendo annonce un long-métrage sur l’univers du jeu "Zelda"

Les fans de Zelda l'attendaient avec impatience depuis des années : suite au succès mondial de Super Mario Bros. le film, le grand groupe japonais Nintendo a annoncé ce mardi 7 novembre, la préparation d'un film fondé sur l'univers de The Legend of Zelda. Ce long-métrage en prises de vues réelles sera réalisé par Wes Ball, auteur de la trilogie Le Labyrinthe, et coproduit par Avi Arad, qui a supervisé plusieurs grands films de la série Spider-Man.

Comme pour le film autour du légendaire plombier moustachu, le célèbre concepteur Shigeru Miyamoto, qui a créé l'univers de Mario et de la saga Zelda, va également être impliqué dans l'adaptation des aventures Link au cinéma. "Je travaille sur le film (…) depuis de nombreuses années", a-t-il confié dans une publication de Nintendo sur les réseaux sociaux. "Il faudra du temps avant qu’il soit achevé, mais j’espère que vous avez hâte de le voir", a-t-il ajouté.