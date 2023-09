Aquathlon : originaire du Mans, il devient champion d’Europe

Connaissez-vous l’aquathlon ? Le sport fait partie de la Fédération Française de Triathlon, et comporte deux courses : une à la nage, puis une autre à pied. Les distances de ces dernières varient en fonction de la catégorie dans laquelle vous concourez. Le 25 août dernier en Belgique avait justement lieu le championnat d’Europe, composé d’une course de 1000 mètres en natation, et cinq kilomètres en course à pied.

Le championnat a été gagné par un sportif originaire du Mans. Il s’appelle Axel de Poorter, a 30 ans, et a déjà un sacré palmarès au compteur : vice-champion régional à six reprises, mais aussi troisième du dernier championnat du monde à Ibiza. Maitre-nageur de formation, le jeune homme est aussi entraineur de l’équipe mancelle de triathlon depuis maintenant sept ans. Il est donc autant à l’aise à terre, sur selle que dans l’eau.

"Je préfère la course à pied depuis que je suis tout jeune"

Et entre la course à pied, la natation et le vélo, Axel nous dit ce qu’il aime le plus : « je préfère la course à pied depuis que je suis tout jeune, j’ai des capacités physiques de base qui me permettent d’être assez bon dans cette activité. On peut courir à n’importe quelle heure de la journée, il n’y a pas besoin de beaucoup d’équipement, et il y a une certaine liberté de pratique. »

Mais il n’y a pas que dans la compétition que le Manceau prend plaisir. Sa casquette d’entraineur lui convient aussi parfaitement : « ce que j’adore, c’est qu’il n’y a pas de limite au niveau des âges. J’apprends aux tout petits comme au plus vieux, et, pour les adultes, il y a avec eux un véritable retour car ils veulent absolument savoir pourquoi ils font telle ou telle chose. Un enfant, c’est plus exécutant. »

Entrainements intensifs

Pour remporter le championnat d’Europe en Belgique, Axel a dû nager quatre à cinq fois par semaine, et courir six à sept fois. « À chaque fois que je commence un championnat d’Europe, je me dis qu’il faut que je fasse premier, qu’il faut que je donne le meilleur de moi-même. Et sur le moment, j’y ai cru un peu plus que les autres fois car je me suis retrouvé en tête au bout de deux kilomètres en course à pied », relate-t-il.

Son objectif est désormais le suivant : devenir champion du monde, ainsi que confirmer son titre de champion d’Europe. Avant cela, Axel se prépare à un marathon qui aura lieu le 3 décembre : « je voudrais passer sous la barre des 2h30, cela impose un certain rythme de course à pied, avec des entrainements quotidiens, voire biquotidiens par moment, et des semaines à 115-120 kilomètres ». Une préparation qui ne fait clairement pas peur au maître-nageur, lui qui a déjà foulé les pistes de l’Ironman en 2017, à Hawaï.