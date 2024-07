Avec le Flex PLUS, des vacances en duo pleines de liberté

Antilope VAN propose le Flex PLUS, un van pour partir seul ou en duo. Antilope VAN propose le Flex PLUS, un van pour partir seul ou en duo.

Avec un réservoir d’eau propre isolé de 40L et un grand plan de travail, préparez vos repas en toute commodité. Le réfrigérateur à compression de 30L offre un stockage efficace et silencieux. Profitez d’un grand évier en inox avec robinet d’eau en métal. Les nombreux rangements intégrés facilitent l’organisation et le stockage de votre nourriture. A l’extérieur, tout est pensé pour faciliter la vie en plein air : table amovible, auvent latéral et tente arrière inclus.

Tout comme le Flex 5, il est fabriqué sur la base d’un Renault Trafic L1H1. A l’intérieur, on retrouve un lit peigne pour deux personnes de 195x130 et une capacité de rangement de 550L. Le Flex PLUS est équipé d’un coin cuisine complet et fonctionnel accessible de l’intérieur et de l’extérieur du van pour une modularité maximale.

Un vent de liberté souffle sur vos escapades. Seul ou en duo, opter pour un van est la meilleure solution pour s’affranchir des contraintes des vacances habituelles. Chez Joué-lès-Tours Automobiles (36 rue de Gutenberg), les deux modèles d’Antilope VAN vous attendent. On y trouve le Flex 5, pour voyager en famille, ainsi que le Flex PLUS nouvellement arrivé.

Un voyage en toute autonomie

Avec un réservoir d’eau propre isolé de 40L et un réservoir d’eau usée isolé de 20L, l’eau n’est plus une source de préoccupation. La batterie Lithium 60AH offre une autonomie exceptionnelle, quatre fois plus importante qu’une batterie classique. Le panneau solaire intégré de 190W assure un stockage d’énergie solaire tout en favorisant des économies et une utilisation énergétique responsable. Le chargeur AC/DC 220V couplé à la prise extérieure vous permet de recharger la batterie sur le secteur, tandis que les prises et ports USB intégrés offrent une connectivité pratique. Avec des éclairages LED basse consommation et des liseuses USB tactiles fournies, le confort est au rendez-vous, même lorsque vous explorez de nouveaux horizons.

Ce van idéal vous permet d’ajouter jusqu’à deux sièges supplémentaires pour vos déplacements de la semaine. Et pour plus de confort, la version Confort PLUS inclut une batterie lithium 100Ah, un attelage, des moustiquaires et un lit dans le toit relevable, pour passer de 2 à 4 couchages avec le choix de dormir en haut ou en bas.

Au quotidien, prenez les transports en commun.