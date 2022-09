Basket : l'ADA Blois va vivre sa première saison parmi l'élite !

Pour cette saison le club a dû revoir son budget… car oui, ça coûte cher de jouer chez les grands… De 2,7 millions d’euros, il est passé à 3,5 millions ; une augmentation de 800 000 euros financée par les collectivités locales et des partenaires privés.

Explications du président, Paul Seignolle : Explications du président, Paul Seignolle :

Selon le président de l’ADA Blois, le club devrait afficher la plus petite masse salariale du plus haut niveau. Mais la motivation est belle et bien au rendez-vous.