Afin d'essayer de faire bouger les choses, les caméras vont devenir obligatoires dans toutes les voitures neuves vendues sur le continent européen dès l'été prochain, très précisément le 7 juillet.

Mais qu’est-ce qui attendent concrètement les automobilistes ? De jour comme de nuit, lorsque l'on roule à plus de 50 km/h, le dispositif va nous alerter si on ne regarde plus la route pendant plus de 3,5 secondes. Par ailleurs, si on roule à moins 50km/h, l’alerte sera donnée quand on est distrait plus de 6 secondes.

Mais comment le concept peut savoir si on est concentré ou non ? Selon des informations de nos confrères de TF1, grâce à un système de détection qui pourra vérifier la direction de notre regard, mais aussi savoir à quelle fréquence on cligne des yeux.

Pour terminer, ces fameuses alertes prendront la forme d’avertissements sonores de plus en plus forts si l'on ne réagit pas. Mais pas de panique néanmoins, les images filmées ne seront pas enregistrées et donc, aucune donnée ne va pouvoir fuitée.