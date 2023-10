Brigitte Lecordier, la voix de Son Goku, fait retomber L’Équipe du Matin en enfance !

A l’occasion de sa venue à la Japan Expo d’Orléans dimanche, Brigitte Lecordier était de passage dans L’Équipe du Matin avec Albanne, Elwis et Théo ! L’événement dédié aux mangas et à la pop culture revient cette année dans la Cité johannique et devrait rassembler des milliers de visiteurs à CO’Met Orléans. L’occasion pour l’iconique voix française de Son Goku enfant dans l’animé Dragon Ball (mais pas que !) de partager un moment avec les fans. "Pour moi c’est un moment unique en France dédié à l’univers geek. Ce que j’aime c’est rencontrer les fans, j’ai de la chance d’avoir une communauté extraordinaire et extrêmement bienveillante. On peut parler pendant des heures et ils me font aussi découvrir des mangas et des animés !", raconte la comédienne de 62 ans.

Un rendez-vous "plein d’humanité" mais aussi intergénérationnel. "Les papillons dans les yeux sont les mêmes chez le papa, la maman, l’ado, le petit frère et la petite sœur, et ça c’est génial. C’est une communion en fait, c’est dingue !". Sur place, Brigitte Lecordier s’adonnera aux dédicaces et animera également une conférence sur comment la Japan Expo "a changé sa vie". Retrouvez d’ailleurs toutes les infos pratiques de l’événement juste ici.

Avec Albanne, Elwis et Théo, Brigitte Lecordier est également revenue sur sa carrière et les personnages qu’elle a préféré doubler. "Je dois évidemment un grand amour au petit Goku qui m’a fait voyager, découvrir un monde incroyable mais aussi le Japon. Mais des personnages comme Peepoodo ou La Petite Mort je trouve que c’est génial aussi, ce sont des personnages très fun à doubler".

Pour définitivement retomber en avance, L’Équipe du Matin en a profité pour poser quelques questions à certains des personnages doublés par la comédienne, en l’occurrence Son Goku, Nicolas de Bonne nuit les petits et Oui-Oui. Du pur bonheur !