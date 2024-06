Camille Chamoux au Festival d’Anjou : « J’adore Angers ! »

Elle a été nominée pour le Molière de l’humour en 2022. Vous avez pu aussi la voir à la télévision dans La Flamme ou Le Flambeau, ainsi que sur grand écran dans Les Gazelles ou Le Processus de Paix. Camille Chamoux fait rire de plus en plus de Français, souvent en interprétant des personnages hauts en couleurs.

Sur scène 5 jours après avoir accouché

L’artiste, âgée aujourd’hui de 46 ans, n’est pas qu’actrice, elle est aussi metteuse en scène. En ce moment, justement, l’humoriste présente son « Pain surprises » au Festival d’Anjou. Le directeur de l’événement lui a donné carte blanche pour un spectacle inédit. « Comme je n’ai plus de spectacles en cours, c’était l’occasion d’en lancer un nouveau, en créant des surprises et en prenant le public de l’Anjou comme des partenaires, des cocréateurs. C’est donc un spectacle de Camille Chamoux, en création, mais qu’on fait ensemble », explique-t-elle. Ces deux dates lui permettront ensuite de lui donner les ingrédients pour créer son prochain seule-en-scène, qui n’aura pas le même nom.

Le fait de présenter cette création totale en Maine-et-Loire est tout, sauf un hasard, parce qu’il faut savoir que Camille Chamoux a un rapport très fort avec la région : « j’adore le Festival d’Anjou, j’adore Angers. Je suis venue jouer beaucoup de fois ici, et je dis toujours que c’est la région de France avec laquelle j’ai le plus d’affinités. J’ai vraiment un truc avec l’Anjou ». Deux anecdotes pour le prouver : la première fois qu’elle s’est produite au Festival d’Anjou, c’était « cinq jours après avoir accouché. C’était complètement fou de faire cette date. C’était merveilleux, j’ai adoré. »

Personne ne l'empêchera d'aller au Bioparc

La deuxième fois où elle s’est déplacée au Festival, c’était à l’époque où la quarantenaire tournait dans la série Les Randonneuses. « Je tournais dans les Alpes à ce moment-là, mais j’ai pris la voiture en journée et je suis venue jouer le soir pour repartir ensuite de nuit et revenir sur le tournage des Randonneuses. À chaque fois, il y a un truc exceptionnel », appuie la comédienne.

Au-delà du festival, Camille Chamoux s’est également trouvée à deux reprises en résidence de création au théâtre du Quai, à Angers. « J’ai carrément habité à Angers deux fois durant deux mois, et j’ai adoré ! », précise la metteuse en scène qui doit d’ailleurs se rendre au Bioparc de Doué-la-Fontaine avant de repartir sur Paris d’ici samedi : « personne ne m’empêchera d’y aller », plaisante-t-elle.

"L’endroit où je me sens le mieux au monde"

Camille Chamoux, ce n’est pas « seulement » une actrice, une humoriste ou une metteuse en scène. L’artiste est scénariste (elle a notamment écrit pour la série Dix pour cent), elle a aussi pratiqué la radio, et même prêté sa voix pour une série animée sur Arte : Silex and the City. Parmi tous ses savoir-faire, l’humoriste aurait-elle une préférence ? « J’aime l’alternance de toutes ces casquettes, c’est la polyvalence dans l’expression artistique qui me plait. Néanmoins, mon cœur de métier, c’est de jouer, et la scène, c’est particulier. C’est un plaisir inouï, ce côté live, être avec des gens, au même endroit, tous les cœurs qui battent en même temps. C’est vraiment l’endroit où je me sens le mieux au monde. »

Après ces deux représentations aux Arènes de Doué-en-Anjou, l’interprète de « Chataléré » ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle a en effet deux projets de série, dont l’une qu’elle va tourner aux mois de juin et de juillet pour Disney et TF1 : « Ghost », dans laquelle un couple emménage dans une vieille bâtisse et voit des fantômes. Deux autres projets de cinéma complèteront son emploi du temps. « Enfin grâce à ces deux dates, j’aurai un spectacle qui sera prêt dans pas longtemps, et que je présenterai d’abord à Paris. Puis il y aura quelques dates ailleurs, et, évidemment, je reviendrai chez vous. » Anjou un jour, Anjou toujours.