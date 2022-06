Centre-Val de Loire : une plainte déposée à Bourges pour zoophilie

Attention, cet article contient des propos et vidéos évoquant la zoophilie et pouvant choquer.

Spécialisée dans la défense des animaux, l’association One Voice annonce ce jeudi 9 juin qu’elle dépose plainte contre un dogsitter, soupçonné de zoophilie. Elle a été alertée mardi par une lanceuse d’alerte, en contact avec un jeune homme d’une vingtaine d’années, originaire du Centre-Val de Loire, qui se vantait de relations sexuelles avec des chiens qu'il gardait.

Dans les messages, l’homme confie être zoophile et « demande à la lanceuse d’alerte de lui envoyer des vidéos et des photos du sexe de son chien, et pire encore, de lui confier son animal pour l’agresser sexuellement à son tour », explique One Voice dans un communiqué, évoquant des images « insoutenables » et « absolument écœurantes ».

L’association invite les personnes qui ont confié leur chien à cet individu à prendre contact avec elle. Elle les représentera gracieusement en justice.