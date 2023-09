Cette étude révèle les 5 pires aliments à manger le soir avant de dormir

Ce n'est pas un secret : mal manger le soir a des conséquences sur notre métabolisme et notre digestion. "Si vous avez essayé tous les somnifères possibles et que, malgré ça, vous continuer à lutter pour trouver le sommeil, c'est peut-être parce que le principal responsable de vos insomnies, c'est votre mode d'alimentation", a en effet confié Cheryl Lythgoe, infirmière et spécialiste du bien-être des patients, au Huffington Post UK.

Comme le révèle une étude réalisée par la mutuelle britannique Benenden Health, certains aliments peuvent vous empêcher de dormir comme un bébé. Quels sont-ils ? On vous dit tout !

Les aliments à éviter le soir

Si l'infirmière a notamment conseillé de ne pas manger tard le soir, de faire attention à la taille des portions et d'éviter les stimulants comme le sucre ou la caféine avant de dormir, elle a également listé les 5 aliments qu'il ne faut pas ingurgiter au dîner au risque d'une nuit blanche.

1 - Le chocolat

Pas de chance pour les gourmands : le chocolat est l'aliment n°1 qu'il faut surtout éviter avant de dormir. En cause ? Ses niveaux élevés de caféine qui pourraient vous empêcher de passer une bonne nuit, à l'instar du café, du thé ou d'autres boissons énergisantes.

2 - Le fromage

Les fans de gorgozonla, comté ou brie vont être déçus. En raison de sa teneur en tyramine, le fromage n'est pas un bon allié au moment de se coucher. Cette substance nous aide en effet à nous sentir alertes. En somme, tout ce que l'on ne veut pas quand il est l'heure de dormir.

3 - La nourriture épicée

C'est bien connu : le piment a pour effet d'augmenter la température corporelle. Seulement voilà, pour parvenir à un état de sommeil, l’organisme a besoin d’abaisser sa température. Plus la température du corps est élevée, moins il est facile de s’endormir.

4 - Les glaces

Riches en sucre et en matières grasses, les glaces sont fortement déconseillées avant le coucher. Si on adore les manger devant Netflix sur le canapé, elles retardent malheureusement l’heure d’endormissement et peuvent être responsables d'une certaine agitation nocturne. On privilégie donc les sorbets.

5 - Les chips

Des chips et au lit ? Non, non, non ! On les adore, mais elles sont beaucoup trop salées. Or le sel peut perturber le sommeil en vous déshydratant. D'autre part, comme le souligne le Huffington Post, une étude a démontré que la consommation d’aliments salés avant le coucher contribuait à perturber le sommeil ou à le rendre "superficiel".