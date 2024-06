"Chaque seconde", le premier album de Pierre Garnier, est disponible !

Le Jour-J est arrivé pour les fans de Pierre Garnier. Officialisé début mai, son tout premier album est disponible en magasins et sur les plateformes de streaming depuis ce vendredi 7 juin. Intitulé "Chaque seconde", il comporte 14 morceaux qui reflètent parfaitement l’univers dans lequel le public l'a découvert. Des mélanges harmonieux, doux, accompagnés de sonorités pop et dansantes.

Du côté des thèmes abordés, le Normand de 22 ans parle d’amour, de tristesse, d’amitié ou encore de la famille. À l’image de "Ceux qu’on était" et de "Nous on sait", ses deux premiers singles à succès, les morceaux "Chaque seconde", "L’horizon" et "Comme toi" pour ne citer qu’eux, ne devraient pas vous laisser indifférents. On retiendra aussi ce très beau duo avec le pianiste Sofiane Pamart sur le titre "Pas une larme".

De nouveaux morceaux que les fans pourront entendre en live l’an prochain lors du Chaque seconde Tour, la première tournée de Pierre Garnier, dont les billets se sont vendus en quelques instants. Au programme : 12 dates en 2025 dont une au Mans le 11 janvier au forum des expositions.

Pierre Garnier qui sera avant ça sur la scène du concert Vibration de Neuville-aux-bois le 10 juillet, un événement exceptionnel à l’occasion du passage de la flamme olympique dans le Loiret.

Tout semble donc sourire au dernier vainqueur de la Star Academy, devenu un véritable phénomène auprès du public, en témoignent sa place de chanteur français numéro 1 en radio, son disque de platine pour "Ceux qu’on était" ou encore ses 1,2 million d’abonnés sur Instagram.