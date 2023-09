C’est la rentrée ce lundi 4 septembre pour de très nombreux d’élèves, et, tout le monde en a conscience, entre les fournitures scolaires ou de nouveaux vêtements à acheter, ce n’est pas toujours facile au niveau de notre porte-monnaie.

C’est pourquoi la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) va verser une aide dès mardi 5 septembre aux familles les plus vulnérables. Il s’agit d’une prime d’activité supplémentaire qui va se chiffrer à 598 euros. Attention, ce montant n’est pas fixe et varie en fonction notamment de la composition de notre foyer et de l’ensemble de nos ressources familiales.

Afin de pouvoir toucher ce coup de pouce, il faut bien penser à faire son actualisation trimestrielle. Cela concerne aussi bien les travailleurs ou les chômeurs aux ressources modestes. Autres conditions : être majeur, résider en France, et, lorsque l'on est étudiant ou apprenti, gagner tous les mois au moins 1070,78 euros nets.

Enfin, pour se faire une petite idée de la somme que l’on pourra toucher, on peut aussi faire une simulation en ligne sur le site Internet de la CAF.