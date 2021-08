Coup d’envoi des Jeux Paralympiques, l’Orléanaise Sandrine Martinet porte-drapeau

Après Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016, Sandrine Martinet, 38 ans, va disputer cette année ses cinquièmes Jeux Paralympiques. Si la judokate originaire de Saône-et-Loire, désormais licenciée à l’US Orléans (Loiret), compte un palmarès désormais bien fourni (une médaille d’or à Rio et deux d’argent à Athènes et Pékin), Tokyo aura un goût particulier.

La championne paralympique en titre des -52kg, malvoyante, a en effet été désignée porte-drapeau de la délégation française pour la cérémonie d’ouverture. Un honneur qu’elle partagera avec le tennisman Stéphane Houdet. La cérémonie sera diffusée à 13h ce mardi sur France 3. Pour ses derniers Jeux, Sandrine Martinet, qui évolue désormais en -48kg, entrera en lice dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 août.