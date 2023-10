C’est un défi assez fou que s’est lancé Benoit Humeau, alias Ben Tyler. Avec son association Sperentia, l’Orléanais a décidé parcourir 18 000 km, seul, et à vélo, dans le but de retrouver l’espoir. « On est dans une société où l’espoir manque cruellement, nous explique-t-il. On a perdu, tous, le premier objectif de la vie qui est vivre. On se met une pression par rapport à la société, par rapport à l’argent qu’on a besoin d’avoir. On oublie de vivre. Et pour moi, c’est l’espoir qui guide cette vision-là ».

Le mental

Parti en direction de Vichy, pour jouer son spectacle, Ben Tyler a ensuite pris la direction de Montpellier, puis Barcelone. Arrivé à Alméria au sud de l’Espagne, il a alors traversé ce lundi soir la Méditerranée, pour rejoindre le Maroc.

Si ce n’est un petit problème de pédalier au début du voyage, tout s’est plutôt bien déroulé jusqu’ici pour l’Orléanais. Mais il le sait, le plus dur reste à venir. Les routes pour rejoindre l’Afrique du Sud ne seront pas les mêmes qu’en Europe, et les conditions météorologiques non plus. « Je suis « archi-préparé » mentalement pour cette aventure, c’est l’aspect que j’ai le plus travaillé, précise-t-il. J’aime bien cette idée de « tout le monde peut le faire ». Il n’y a pas besoin de faire 8 mois de préparation intensifs pour pouvoir être prêt physiquement. C’est dans la tête que ça se passe ».

Soutien aux associations

Au programme donc : 18 000 km de vélo, pour une arrivée au Cap de Bonne Espérance espérée durant la première quinzaine d’août 2024. Pendant tout son voyage, Ben et son association Sperantia vont soutenir d’autres associations, de plusieurs manières. En donnant de son temps, un peu de visibilité à travers les réseaux sociaux, mais aussi en ouvrant des cagnottes solidaires après son passage.

Au Maroc, il soutiendra notamment « Espoir Orphelin Maroc », à Marrakech et Casablanca. Les internautes, eux, sont invités à suivre son aventure sur internet, et à participer aux cagnottes s’ils le souhaitent. Les entreprises qui souhaiteraient soutenir Ben Tyler sont également les bienvenues.