Netflix et Carrefour s'associent dans un programme commun

Voilà une offre inattendue qui pourrait s'avérer très utile. Netflix annonce, dans un communiqué commun avec Carrefour, s'associer à l'entreprise de grande distribution pour proposer une offre intéressante dans un contexte inflationniste. Concrètement, "Pour 5,99€ par mois et sans engagement, les clients bénéficient simultanément d'une réduction de 10% sur tous les produits (alimentaires ou d'hygiène-beauté, ndlr.)des marques Carrefour et d'un abonnement Netflix Standard avec publicité", expliquent les entreprises dans le communiqué.

De plus, les bénéficiaires de cette offre auront la possibiltié de se faire livrer, à domicile, des courses gratuitement à partir de 60€ d'achat, contre 150€ habituellement. L'offre est tout d'abord expérimentée dans deux villes françaises : Bordeaux et Rouen. Les enseignes envisagent ensuite un élargissement à tout le territoire "d'ici fin 2024".

Ralentissement de la hausse des prix de l'alimentaire

Dans le communiqué, Carrefour détaille sa volonté d'"aider [ses] clients à ne pas faire de compromis entre divertissement et alimentation". "Grâce à ce partenariat, nous espérons rendre nos séries, films et jeux encore plus accessibles à de nouveaux publics", déclare de son côté Laurent Uguen, directeur commercial de Netflix.

L'inflation, et particulièrement la hausse des prix de l'alimentaire, est devenue une cause nationale ces dernières années. En raison notamment de la crise de Covid-19, puis de différents conflits, dont la guerre en Ukraine, les prix des produits alimentaires n'ont cessé d'augmenter. L'Insee estimait à près de 18% l'augmentation de l'alimentaire en 2022. Phénomène, heureusement, en baisse selon les dernières estimations de l'institut : sur l'année 2023, elle a drastiquement ralenti (mais restait en hausse) pour atteindre 4,6%.