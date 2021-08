Découvrez les prénoms les plus donnés en Centre-Val de Loire en 2020

Filles

Le trio de tête des prénoms féminin est quasiment le même, selon l'INSEE. Comme en 2019, Louise a été le prénom féminin le plus donné en Centre-Val de Loire en 2020, avec 143 petites filles baptisées de la sorte (160 l’année précédente). Derrière, si en 2019 Emma avait devancé Jade (129 contre 128), c’est cette fois Jade qui repasse devant, 136 contre 133.

Suivent ensuite Alice, Ambre, Mia, Julia, Mila, Rose, Chloé et Léna, des prénoms que l’on retrouvait déjà dans le top 10 en 2019.

Garçons

Chez les garçons, Gabriel a été détrôné en 2020. 158 parents ont décidé de prénommer leur enfant ainsi (172 en 2019), soit légèrement moins que ceux qui ont préféré opter pour Léo (160), nouveau prénom masculine le plus donné. 8ème l’an dernier, Arthur remonte à la 3ème place (149).

Derrière, on retrouve Lucas (2ème en 2019), Louis, Raphaël et Jules, tous déjà présents dans le top 10, ainsi que Gabin, Paul, Adam qui font leur entrée, au détriment d’Hugo, Tiago et Maël.

Le top 3 par département

Cher :

Emma (17) – Alice (14) – Ambre et Jade (13) / Gabriel (23) – Arhur (19) – Jules (15)

Eure-et-Loir :

Louise (25) – Jade (23) – Ambre (22) / Arthur et Gabriel (28) – Lucas (27)

Indre :

Emma (12) – Julia (9) – Louise et Mila (8) / Léo et Raphaël (12) – Gabriel, Liam et Lucas (10)

Indre-et-Loire :

Emma (43) – Louise (39) – Jade (36) / Léo (49) – Louis (40) – Arthur et Gabriel (39)

Loir-et-Cher :

Louise (21) – Ambre (17) – Jade (17) / Léo (22) – Raphaël (22) – Gabriel (20)

Loiret :

Jade (41) – Louise (38) – Alice et Mia (37) / Arthur (49) – Léo (46) – Lucas (40)