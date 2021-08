Déguisé en Forrest Gump, un Tourangeau va courir 170km

Fan du film Forrest Gump, un Tourangeau, Bertrand Huguenin, se lance ce lundi dans un défi original : il va courir 170km déguisé comme le héros incarné par Tom Hanks. Jusqu’à samedi, il portera six tenues différentes, et parcourra entre 23 et 38km par jour. Ce lundi, entre Tours et Rigny-Ussé, Bertrand Huguenin portera ainsi la célèbre chemise à carreau accompagnée d’un pantalon beige et d'un casquette Bubba Gump. Samedi, à Saint-Florent-le-Vieil, en Maine-et-Loire, ce sera k-way, perruque et barbe.

Reste à savoir si le Tourangeau sera suivi par des fans tout au long de son parcours, comme Forrest Gump dans le film. En tout cas, il a prévu de respecter scrupuleusement l’histoire et d’annoncer « I’m pretty tired, thinks I'll go home now (je suis fatigué, je pense que je vais rentrer chez moi maintenant, NDLR) » avant de faire demi-tour !