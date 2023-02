Des podcasts pour mieux vivre la grossesse et l’accouchement

Elle pense aux (futures) mamans et à leur bébé. Sandra Zeller, elle-même mère de deux enfants, a d’abord imaginé la marque de bien-être Ilado avant de lancer l’an dernier une série de podcasts intitulée Naissance d’une maman. Et c’est un succès : la barre symbolique des 100 000 écoutes a été franchie.

Tisser du lien avec son enfant

Chaque premier lundi du mois, une nouvelle méditation est proposée. « Les femmes ont besoin de soutien émotionnel, j’ai eu envie de partager les effets des méditations guidées pour mieux vivre leur grossesse, à aborder leur accouchement avec confiance mais aussi à traverser plus sereinement le post-partum », explique la jeune femme installée en Saône-et-Loire.

Sandra Zeller le rappelle, la méditation a de nombreux bienfaits. « C’est un moment de reconnexion avec soi-même, le corps qui change, avec ses émotions de future maman et un moyen de tisser un lien avec le bébé », détaille-t-elle. « Les plus grands moments de joie de ma grossesse ce sont ces moments de partage avec mon bébé pendant la méditation », résume-t-elle.

Aujourd’hui, c’est une quarantaine de podcasts qui sont proposés sur toutes les plateformes d’écoute. Parmi les plus écoutés ; se libérer de ses peurs avant l’accouchement, visualiser son accouchement idéal, rencontrer son bébé pendant la grossesse, se ressourcer avant et après la grossesse. Des interviews d’experts et des témoignages de femmes sont aussi proposés.