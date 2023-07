River, Remember The Name, Those Kinda Nights… Ces dernières années, le génie d’Ed Sheeran et le talent d’Eminem se sont déjà croisés à plusieurs reprises sur leurs albums respectifs. Alors quand le premier arrive en concert dans la ville du second, la moindre des choses est de lancer une petite invitation.

Justement ce week-end, Ed Sheeran se produisait à Détroit, ville natale du rappeur. L’interprète de Shape of You a d’abord prétexté vouloir interpréter Lose Yourself, seul avec sa guitare. Au bout de quelques secondes, il a été rejoint sur scène par Eminem, devant un public complètement transcendé par cette très belle surprise.