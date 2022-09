Elle apprend qu'elle est enceinte et accouche... deux heures après !

Si l'arrivée d'un nouveau-né est toujours un moment unique, Déborah, une habitante de Haute-Saône, se souviendra toute sa vie du 4 août 2022. Cette date marque en effet la naisssance de son premier enfant. Quelques heures avant son accouchement, la jeune femme ne se doutait pas une seule seconde qu'elle était enceinte. Seulement voilà : le matin même, des spasmes de douleurs la plient en deux. Arrivée aux urgences de Lure, Déborah apprend rapidement sa grossesse.

"Je n’ai eu aucun symptôme pendant tous ces mois"

"Je suis restée muette, je m’attendais à tout sauf à ça. Je n’ai eu aucun symptôme pendant tous ces mois, j’ai toujours eu mes règles", explique la maman à l'Est Républicain. "C’était impressionnant. Moi qui pensais qu’un déni de grossesse était que pour celles qui ne souhaitaient pas d’enfants", poursuit la trentenaire qui désirait cette grossesse.

La patiente est ensuite très vite transférée à Vesoul où elle accouche deux heures plus tard d’une petite Victoire, née grande prématurée à six mois. Héliporté dès sa naissance à Besançon, le bébé se trouve toujours en couveuse. "On a hâte qu’on soit tous les trois à la maison. Mais si elle est ici c’est qu’elle en a le besoin", raconte Déborah.