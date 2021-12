Bon appétit, bien sûr. Dans une boutique de l’enseigne Lush, réputée pour ses savons innovants aux formes originales inspirés de délicieuses pâtisseries et autres fromages appétissants, un vendeur tient un stand sur lequel il propose aux clients de découvrir et tester les produits phares de la saison. Si la majorité des clients s'est contentée de renifler le parfum des différents échantillons présentés, Jackie, une cliente visiblement un peu trop gourmande, a littéralement mené un morceau de savon à sa bouche et a croqué dedans sous le regard médusé du vendeur (vidéo ci-dessous).

En se rendant finalement compte de son erreur monumentale, la jeune femme a éclaté de rire sous les moqueries de ses amis. « Je pensais que c’était du fromage ! », s'est-elle ensuite justifiée sur sa page Instagram. Relayée par le média américain Complex, la scène fait mourir de rire les internautes du monde entier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par COMPLEX (@complex)