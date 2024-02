Emmanuel Macron invité dans la plus petite commune du Maine-et-Loire

Devenir le blason communal le plus diffusé au monde, c'est le défi que s'est lancé le maire de la plus petite commune du Maine-et-Loire. Jean Christophe Rouxel a depuis quelques mois reçu plus de 3000 photos venant de Chine, d'Australie, de l'Antarctique, et même de Vibration ! Mais celle que l'on a reçu ce lundi 19 février, on ne l'attendait pas !

L'édile s'est rendu à Paris pour devenir chevalier de l'Ordre national du Mérite. Il a été décoré par Emmanuel Macron, et le ministre des armées, Sébastien Lecornu, pour saluer son parcours militaire. Jean Christophe Rouxel est officier de marine dans la réserve opérationnelle et travaille pour la Force des fusiliers et commandos et plus particulièrement pour le musée de Traditions.