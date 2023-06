En deux ans, La Belle Nièvre a déjà séduit 200 producteurs et artisans

Les marques de territoire et les circuits courts sont à la mode depuis la crise sanitaire pour répondre à une vraie demande des Français. Lancée par le Conseil départemental, La Belle Nièvre fête ses deux ans avec déjà plus de 200 producteurs et artisans référencés.

« L’idée c’est de mettre en avant ce qui est produit, élaboré ou transformé dans le département dans le but de faire connaître les richesses locales et favoriser les circuits-courts », explique Annabelle Vagne chargée de mission auprès du département. Parmi les références, des éleveurs, des maraîchers, des brasseurs, des viticulteurs, des apiculteurs mais aussi des artisans : céramique, parquet, savon, etc…

Vers un label qualité ?

Pour eux, la marque est un véritable atout. « Elle leur offre une visibilité », avance Annabelle Vagne citant le réseau de distributeurs partenaires : les supermarchés, les épiceries, les offices de tourisme et même certains lieux touristiques vendant des produits régionaux.

Pour faire prospérer la marque, Annabelle Vagne évoque « un label de qualité, c’est en cours, on essaie aussi de voir comment on peut regrouper les modes de distribution par un camion itinérant par exemple ».