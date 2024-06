En Maine-et-Loire, des spectacles pour tous aux Folies Angevines

Ouvert en plein Covid, l’établissement collabore avec une vingtaine d’intervenants et d’artistes qui proposent à l’année de nombreuses animations artistiques, aussi bien à destination des enfants que des adultes. Et si la présidente des Folies Angevines, Anne Beaulieu, reconnait que les débuts ont été difficiles, elle assure aujourd’hui que la salle est sur la bonne voie : « ça a été très difficile au début, la salle a ouvert à la mauvaise période avec le Covid, il a fallu se faire connaitre, mais cette année a été plutôt bonne en termes de fréquentation. La jauge maximale de la salle est de 90 personnes, il faut la remplir et ça y est, on arrive maintenant à avoir beaucoup de spectacles complets, il y a une belle progression depuis l’ouverture. On commence à avoir une image sur Angers et sa région. »

"Un lieu de convivialité"

Au quotidien, la salle de spectacles accueille une programmation de spectacles professionnel et amateur (humour, chant, danse, théâtre), mais propose aussi des soirées DJ, notamment, sans oublier le partenariat avec le Angers Comedy Club. « On occupe la salle au maximum, c’est vraiment un lieu de convivialité, et ça va au-delà que d’aller simplement au spectacle. Il y a une ambiance particulière et très appréciée », appuie Anne Beaulieu.

Au total, 550 personnes sont adhérentes aux Folies Angevines. Et en ce moment, le calendrier est chargé, entre le festival du Printemps des Folies qui se déroule jusqu’au 7 juillet, et l’ouverture des inscriptions pour participer à l’Académie d’été. Anne Beaulieu nous en dit plus : « c’est un stage de cinq jours pour tous les publics dans des disciplines différentes. Un petit spectacle est organisé à la fin de la semaine, ça peut être la création d’une comédie musicale, d’une pièce, du chant ou encore de l’improvisation. » À noter qu’il reste encore des places pour intégrer l’Académie d’été.