Feux d’artifice du 14 juillet 2023 au Mans et alentours

Bal populaire, défilé, cérémonie militaire ou encore feu d’artifice sont au programme cette année encore du 14 juillet. Selon les communes, les festivités sont organisées le jeudi 13 ou le vendredi 14 juillet. Voici une liste non exhaustive d’évènements organisés au Mans et alentours, sous réserve de maintien des festivités. Certaines communes en France ont en effet choisi d’annuler le feu d’artifice, à cause de la sècheresse.

Jeudi 13 juillet

Au Mans : dès 14h, exposition de véhicules des forces de sécurité, place du Jet d'Eau. 19h15 : Cérémonie militaire, Place des Jacobins. Dès 19h : Soirée DJ au Complexe Sportif Auguste-Delaune (Université). 23h : Deux feux d'artifice seront tirés à l'Ile aux Sports et au Stade Delaune. Gratuit.

La Flèche : à partir de 22h, bal et feu d’artifice à la base de loisirs de La Monnerie

Vibraye : feu d’artifice avec retraite aux flambeaux et bal dansant

Saint-Calais : 19h, animation DJ et restauration. Retraite aux flambeaux à partir de 22h, au départ de l’hôtel de ville. 22h30, défilé de la fanfare jusqu’au stade Ballion, suivi du feu d’artifice dès 23h au stade.

Sillé-le-Guillaume : Bal populaire animé par DJ Papou, place de la Gare. 23 h : feu d’artifice, tiré du Haut Éclair qui domine la ville de Sillé-le-Guillaume. L’un des meilleurs points d’observation est le jardin de la demie-lune au château, près de l’église. Il faut attendre la tombée de la nuit pour que tout démarre.

Sablé-sur-Sarthe : À partir de 18h30 – Ouverture de l’espace restauration composé de foodtruck. De 20h30 à 00h30 – Bal populaire avec l’orchestre Light’Up, 23h00 – Feu d’artifice tiré depuis la Maison de l’Écluse.

Écommoy : Restauration à partir 19 heures

21 h : une première partie de bal par les REINES DU BAAL,

22 h : distribution des flambeaux,

22h30 : le défilé accompagné par la FANFARE DE BELLEVUE sur un parcours revisité qui mènera à la Plaine (Salle des 4 Vents) où nous assisterons aux feux d’artifice (23 h 30) animés par l’entreprise PLEINCIEL.

0h00 : LES REINES DU BAAL nous attendront sur le podium de l’Allée de Fontenailles pour la deuxième partie du bal.

Vendredi 14 juillet

La Ferté-Bernard : 18h30, bal des sapeurs-pompiers place du général de Gaulle (jusqu’à 2h). Feu d’artifice tiré à partir de 23h sur le plan d’eau. Pétards interdits.

Bouloire : dîner champêtre et feu d’artifice.

Saint-Calais : 11h, rassemblement des Personnalités et de la Fanfare à l’hôtel de ville, défilé des gendarmes et sapeurs-pompiers. Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11h30.

Loué : Défilé à 10h depuis la place de la mairie. Le feu d’artifice sera tiré le samedi 15 juillet à 23h, près Marais, suivi d’une soirée DJ.

Mamers : retraite aux flambeaux au départ de l'Hôtel de ville à 21h30 puis à 23h grand feu d'artifice musical aux plans d'eau suivi d'un bal gratuit avec l'orchestre Étincelle.