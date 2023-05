Le Multitude Tour, c'est fini. Du nom de son dernier album sorti en 2022, la tournée de Stromae devait encore passer par Paris la Défense Arena en juin et en décembre. Mais l'état de santé du chanteur semble encore être compliqué. Après avoir annulé plusieurs représentations fin mars et début avril, le chanteur belge a expliqué dans un communiqué sur Twitter qu'il doit "malheureusement, aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais." "C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude Tour aujourd'hui (mardi)".

Stromae ne s'est jamais caché sur ses problème de santé mentale et le burn-out qui avait suivi sa denrière tournée. Le titre "l'Enfer" sur son dernier album évoquait notamment le suicide. Essoré par une tournée mondiale XXL dans la foulée de l'album tubesque "Racine carrée" (2013), l'artiste de 38 ans avait une première fois jeté l'éponge fin 2015, sapé par une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Toute personne qui a déja acheté sa place pour un des concerts de l'artiste pourra bien sûr se faire rembourser.



Avec AFP