Food’Angers : « Mettre en lumière tous les acteurs de la scène alimentaire angevine »

« C’est un festival qui s‘attache à mettre en lumière tous les acteurs de la scène alimentaire angevine, passionnés et engagés vers une cuisine gourmande et durable. » Ce sont avec ces mots que Mathilde Favre d’Anne, adjointe au Tourisme et au Rayonnement à la Ville d’Angers, décrit la 8e édition de l’événement « Food’Angers », qui se déroulera du vendredi 2 au dimanche 11 février prochains.

Des ateliers, des animations... et des faits divers

Au programme : 85 animations, dont un atelier crêpe, une initiation au café latté, ou encore une balade dans les vignes. Le festival s’ouvrira par les matinales de la gastronomie, destinées à promouvoir la place de la femme dans le domaine culinaire. Mathilde Favre d’Anne va plus loin : « plusieurs femmes issues du tissu local angevin vont échanger sur ce qu’est l’importance d’être une femme dans la gastronomie locale, comme la place des femmes dans le vin. Il y aura d’ailleurs l’intervention de vigneronnes ».

Au-delà de ces activités, les organisateurs du festival proposent des rendez-vous un peu plus spéciaux, comme le « Café Crime : tu f’ras du boudin avec mon sang ». Deux narrateurs viendront raconter l’histoire du « tueur de boches », alias « le boucher de Nancy ». « Ça se situe entre Hondelatte et Bellemare, c’est le fait de raconter des histoires improbables qui sont dans notre patrimoine. Et suite à ça, on va faire un accord avec du boudin », ajoute l’adjointe.

Food’Angers est ouvert au grand public. Les produits locaux ne seront pas les seuls mis en avant. Le porto et les empanadas seront également à l’honneur. L’accent sera enfin mis sur le traitement des biodéchets.