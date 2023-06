Football : Bernard Casoni nouvel entraineur de l’US Orléans

Ses montées successives en Ligue 2 puis en Ligue 1 avec Evian sont encore dans toutes les têtes : Bernard Casoni est le nouvel entraineur de l’US Orléans. Le club de football a présenté le technicien de 61 ans, qui s’est engagé pour deux ans, lors d’une conférence de presse ce lundi 19 juin. « Grâce à lui, on pourra grandir. Il pourra certainement nous apporter ce qui a fait défaut la saison dernière, à savoir la rigueur et l’état d’esprit », a confié le président de l’USO Philippe Boutron.

A la recherche d'un banc en France

Passé par Evian, Auxerre, Valenciennes ou encore Lorient, Bernard Casoni évoluait depuis 2017 à l’étranger, en Algérie et au Maroc. Il était à la recherche d’un banc dans l’Hexagone depuis eniron un an. « Je cherchais un projet en France, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, voire en National. Ici, il y a un beau stade, de belles installations, c’est agréable », explique le technicien originaire du sud de la France. L’Orléanais Bruno Germain, qui a joué à Marseille aux côtés de Bernard Casoni et avec qui il partage quelques parties de chasse, lui a notamment recommandé le club loirétain. Le nouvel entraineur va-t-il impulser une « méthode Casoni » ? Il estime surtout « vouloir faire avancer les bonhommes dans la bonne humeur, prendre du plaisir, mais en mettant des barrières et un cadre. »

Alors que Philippe Boutron avait indiqué rechercher un technicien spécialiste du National, le profil de Casoni, surtout passé par la Ligue 2 et l’étranger, peut surprendre. « J’étais loin d’imaginer que Bernard ait envie d’entrainer un club de National, compte tenu de son expérience », admet-t-il. « J’étais en National avec Evian, et la saison dernière, j’ai suivi les matchs de National de Bastia-Borgo », précise aussi le nouveau coach de l’USO, qui vient seul et devrait construire un staff en interne. « J’étais fan de lui à l’Olympique de Marseille, un club avec des valeurs sur le pressing, l’envie, la défense "de poètes" », poursuit Philippe Boutron. « Trois anciens joueurs de l’USO passés par Evian m’ont également expliqué qu’ils avaient progressé grâce à Bernard Casoni. Même Pierre Bouby que Bernard ne faisait pourtant pas jouer ! »