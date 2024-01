Vous le savez, tous ces appareils fonctionnent avec une batterie électrique, souvent conçue avec du lithium. Mais le problème, c’est que cet élément chimique supporte assez mal le froid. Pour être tout à fait précis, en-dessous de zéro degré, les batteries se déchargent plus vite que d'habitude.

Alors néanmoins, pas de panique, vous pouvez continuer d’aller au travail avec votre voiture, une trotinette ou un vélo électrique, mais pensez par exemple à partir avec minimum 20% de charge pour éviter les mauvaises surprises une fois arrivé sur la route.

Vous pouvez également faire chauffer pendant 30 minutes l’intérieur de votre véhicule quand il est encore branché au câble de rechargement. Avec cette solution, une fois sur le trajet, vous aurez moins besoin de chauffer l'engin. Troisième et dernière astuce : rouler moins vite, tout simplement.

Enfin, pour les amateurs de bicyclette, vous pouvez opter pour une housse de protection. Cela permettra à la batterie de votre appareil de prendre moins froid, et donc, d’avoir une autonomie suffisante. On n’hésite pas enfin, si c’est possible évidemment, à enlever la batterie de notre vélo et à l’emmener avec nous, que cela soit au travail ou à la maison, histoire qu’elle ne prenne pas froid.