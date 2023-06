Granulés pour se chauffer : faites votre stock pour cet hiver

Avec l’été et cette chaleur, ce n’est pas forcément le moment où on y pense le plus, et, pourtant, si vous chauffez votre logement avec un poêle, c’est tout simplement la période parfaite pour acheter vos granulés et faire des stocks pour l’hiver prochain !

Depuis le mois de février dernier, les pellets ont retrouvé un prix qu'on pourrait qualifier de normal. Souvenez-vous l’an dernier, entre la guerre en Ukraine et la crise énergétique, la tonne de granulés coûtait entre 800 et 900 euros. Aujourd’hui, elle n’est plus que d’environ 400, voire 500 euros.

Une baisse qui fait plaisir et qui s’explique par des offres promotionnelles qui ont lieu tous les ans à la même période.

En revanche, selon les professionnels, il faut se dépêcher de faire des réserves dès maintenant parce que le prix des pellets ne devrait plus baisser.

Tous ces éléments ne sont pas une raison pour avoir les yeux plus gros que le ventre. Nul besoin de prendre plus que ce dont on a besoin, cela nous évitera de retomber dans la situation de l’an dernier, quand certains achetaient deux fois trop, créaient des pénuries, et donc, des prix forcément plus chers.