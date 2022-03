Grève à la métropole du Mans : retour à la normale jeudi, selon la mairie

Le mouvement de grève se poursuit ce mercredi 2 mars à la métropole du Mans, où plusieurs services, dont la collecte des déchets, sont mobilisés depuis maintenant quelques jours. Les revendications portent notamment sur la question des salaires. Ce mardi 1er mars en fin de journée, la mairie a fait savoir que les perturbations devraient prendre fin jeudi malgré la poursuite du mouvement.

La levée des blocages, notamment du centre de tri des déchets, doit permettre un retour à la normale ce jeudi 3 mars. « La collecte des déchets et la gestion de la déchèterie vont reprendre un rythme normal. Le portage des repas et l’approvisionnement des Ephad fonctionnent normalement et dès jeudi, les repas seront servis dans les écoles et les crèches », indique la collectivité. Le Mans Métropole indique les blocages représente un coût de 150.000 euros, et une perte de 18.800 repas scolaires.

A noter que deux responsables syndicaux CGT-FSU et FO sont convoqués devant la justice ce mercredi, au tribunal administratif de Nantes et au tribunal judiciaire du Mans. Ils dénoncent « une criminalisation de l’action syndicale », et appellent les collectivités à reprendre les négociations. Un rassemblement est prévu à 13h30 ce mercredi 2 devant le palais de justice du Mans.