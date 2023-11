"Hunger Games" : un préquel dans la lignée de la première trilogie à succès

Tom Blyth et Rachel Zegler dans "Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur"

Tandis que les Hunger Games entament un virage résolument plus télévisuel, Coriolanus Snow se voit assigner Lucy Gray, issue d’une des tributs les plus pauvres de Panem, le district 12. Son don pour le chant lui attire les faveurs du public. Snow, sous le charme, va devoir choisir son camp.

Avec Francis Lawrence (le réalisateur des précédents épisodes), aux commandes, Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur maintient parfaitement la filiation entre les deux sagas : mêmes codes, même atmosphère dystopique... Et même violence cachée ; où l’on peut égorger, exploser une tête à coups de pierres, sans jamais voir une goutte de sang.

En revanche, si la première saga était portée en grande partie par le charisme de Jennifer Lawrence, ici, Tom Blyth et Rachel Zegler (West Side Story) ne sont pas trop de deux pour donner corps à l’histoire.

Epaulé par Pete Dinklage (Game of Throne) trop peu présent et une Viola Davis, un peu trop caricaturale pour vraiment faire peur.

Le spectateur est content de retrouver l’univers Hunger Games, mais la spécificité de ce nouveau cycle, supposée se construire autour des thématiques de l’amour, de la trahison et de la paranoïa, ne se révèle que tardivement. Oui, on a envie de voir la suite, mais on reste aussi sur notre faim... D’autant qu’on comprend alors tout le paradoxe de cette nouvelle trilogie : nous faire prendre fait et cause pour un salaud.