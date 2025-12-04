Marine : son album Cœur Maladroit revient en version deluxe avec sept nouveaux titres

Depuis sa victoire à la Star Academy, Marine enchaîne les succès et mène une vie à cent à l’heure. Son premier album, Cœur Maladroit, s’est imposé comme l’un des projets les plus marquants de l’année. Il a d’ailleurs été certifié or seulement trois semaines après sa sortie, confirmant l’engouement du public pour la jeune artiste.

En cette fin d’année, Cœur Maladroit fait son retour en version deluxe. Six mois après la sortie initiale, Marine dévoile une réédition très attendue, signe d’un début de carrière déjà bien installé.

Une réédition enrichie de sept nouveaux titres

Après une courte pause estivale, la chanteuse est rapidement retournée en studio pour donner vie à cette nouvelle édition. Si l’album original réunissait déjà des collaborateurs prestigieux comme Eddy de Pretto, Joseph Kamel ou Adrien Gallo, la réédition marque l’arrivée de nouvelles signatures incontournables de la scène française.

Marine s’entoure cette fois de Ben Mazué, Renaud Rebillaud et Gaëtan Roussel, trois artistes et auteurs-compositeurs reconnus pour leur sensibilité et leur univers musical affirmé. Ces rencontres ont permis de faire évoluer Cœur Maladroitvers une version plus mature et encore plus personnelle, enrichie de sept nouveaux titres inédits.

Avec cette réédition, la jeune chanteuse confirme son ascension fulgurante et s’impose comme l’une des nouvelles voix incontournables de la chanson française.