Un Noël sous le signe de Pierre Garnier : mugs, pulls et papier cadeau !

Pierre Garnier est talentueux — ça, on le savait déjà ! Mais il a surtout beaucoup d’humour. Entré dans de nombreux foyers grâce à son passage à la Star Academy puis au succès de son album Chaque seconde, le chanteur a décidé de lancer, avec ses équipes, une collection de Noël sur sa boutique officielle.

Mug, pull et même rouleau de papier cadeau à son effigie

Sur sa boutique officielle, l’artiste dévoile une collection spéciale Noël. On y retrouve les incontournables mugs, mais aussi un pull arborant le nom de Pierre Garnier.

Mais l’objet le plus insolite reste sans doute le papier cadeau à l’effigie du chanteur : un emballage rouge décoré de la tête de Pierre Garnier et de symboles festifs.

Ce papier cadeau est proposé dans un pack de Noël, comprenant un mug en édition spéciale et un pull de Noël, le tout pour 60 euros.

Les commandes sont déjà ouvertes, mais l’envoi des packs débutera à partir du 10 décembre.

Autant dire que si vous avez un fan de Pierre Garnier dans votre entourage, vous pouvez arrêter de chercher le cadeau idéal : foncez sur la boutique du chanteur, succès garanti !