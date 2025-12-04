Superbus de retour avec une réédition de l'album OK KO

À l’approche des fêtes, Superbus revient sur le devant de la scène avec la réédition de son album OK KO, dont la sortie est prévue le 19 décembre. Le disque est d’ores et déjà disponible en précommande, une bonne nouvelle pour les fans en quête d’un cadeau musical à déposer sous le sapin.

Cette nouvelle édition proposera cinq titres inédits, parmi lesquels une collaboration exclusive. Elle fait suite à la reprise remarquée de LOLA, enregistrée avec Hoshi et Nicolas Sirkis, figure emblématique du groupe Indochine.

Avec OK KO, Superbus opère un retour assumé à ses sonorités rock des années 2000, une signature qui a fait le succès du groupe mené par Jennifer Ayache. Cette réédition s’inscrit dans la continuité d’un renouveau artistique très attendu par le public.

Parallèlement, Superbus se prépare à une tournée d’envergure dans les Zéniths de France. Le groupe fera halte au Forum du Mans le 10 mars 2026, avant de se produire à l’Arkéa Arena, près de Bordeaux, le 9 décembre 2026. Le rendez-vous est également donné à l’Accor Arena, à Paris, le 29 novembre 2026, pour un concert qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de cette tournée.