La santé mentale, "grande cause nationale 2026"

Et le gouvernement promet cette fois « des actions plus concrètes ».

"Alors, c’est quoi une “Grande cause nationale” ? et ça sert à quoi ?"

Une Grande cause nationale, ce n’est pas une loi, ni un plan obligatoire, ni un budget garanti. C’est d’abord un outil de communication et de mobilisation. Il donne accès à des campagnes gratuites dans les médias, il met un sujet sous les projecteurs, mais il n’impose aucune mesure concrète à l’État.

Et si on la renouvelle une deuxième année de suite, cela veut dire deux choses possibles :

– soit la santé mentale est une priorité longue, tellement large qu’une seule année ne suffit pas ;

– soit les actions prévues en 2025 n’ont pas été menées, et on prolonge le label pour gagner du temps et maintenir le sujet visible.

Parce qu'en réalité, si la santé mentale était une priorité absolue, on ne la traiterait pas avec un slogan, mais avec un plan pluriannuel, une loi, et surtout un budget massif.

En conclusion, une Grande cause nationale n’oblige à rien… mais quand on doit la refaire deux ans de suite, c’est surtout le signe qu’on manque encore d’un vrai plan pour répondre à l’urgence.