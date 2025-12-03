Pourquoi les touristes extra-européens payeront plus cher l'entrée de certains musées en France

Les touristes hors Europe vont en effet devoir mettre la main au porte monnaie, à hauteur de +10 euros pour le Louvre ou encore Chambord par exemple, comparé aux visiteurs européens.

Qu’est-ce qui justifie cette différence de prix entre Européens et non-Européens ?

Dans un contexte de baisse des subventions publics, il faut trouver l’argent ailleurs. Dans le cadre du budget 2025, le budget global du domaine “Culture” de l’État a été réduit de 150 millions d’euros par rapport à 2024.

Pourtant, les besoins en investissement, eux, sont toujours là. Alors en clair, l’État et les musées transfèrent une partie du coût de la culture sur les touristes internationaux plutôt que sur le contribuable national et européen. Dans ces conditions, ils respectent les règles de non-discrimination de l’Union Européenne, et font participer davantage ceux qui viennent de plus loin, et qui représentent une part très importante des recettes des grands musées.

En conclusion, c’est un rééquilibrage économique, qui fait financer une part du patrimoine français par ceux qui en profitent sans contribuer au financement public.